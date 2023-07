A seleção brasileira de futebol feminino entrou em campo nesta segunda-feira, dia 24, pela 9ª edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Com a estreia vem também um questionamento importante. Até que ponto a ideologia machista no futebol interfere no entendimento da IA.

A inteligência artificial (IA) tem se tornado uma ferramenta poderosa para analisar e interpretar dados em diversas áreas, inclusive no esporte. No cenário do futebol, uma recente análise utilizando IA demonstrou uma significativa desigualdade de gênero na artilharia da seleção brasileira.

O teste realizado utilizou como ponto de partida a pergunta sobre o maior artilheiro da seleção brasileira de futebol. Na primeira resposta, a IA mencionou que Pelé era o maior artilheiro em jogos oficiais, com 77 gols. No entanto, a resposta inicial omitiu uma informação crucial: o fato de que Marta Vieira da Silva, conhecida como Marta, é a maior artilheira em todas as seleções brasileiras, tanto na masculina quanto na feminina.

Marta, uma das maiores jogadoras de futebol de todos os tempos, ultrapassou a marca de 119 gols em jogos oficiais pela seleção brasileira feminina. Sua conquista representa um marco histórico no futebol feminino e é um exemplo da excelência e talento das mulheres no esporte.

Essa omissão no primeiro momento da IA é um reflexo do viés de gênero presente em muitas áreas da sociedade, incluindo a tecnologia. A desigualdade de gênero no futebol é um tema importante a ser debatido, e a IA pode nos ajudar a enxergar essas disparidades de forma mais clara.

Além disso, a análise da artilharia revela que as mulheres têm sido sub representadas e negligenciadas em muitas discussões e estatísticas relacionadas ao futebol. As conquistas de grandes atletas femininas como Marta não recebem o mesmo destaque e reconhecimento que as dos homens, apesar das contribuições inegáveis para o esporte.

É fundamental que a sociedade como um todo, incluindo a comunidade esportiva e a indústria da tecnologia, trabalhe para eliminar esses vieses de gênero e promova a igualdade de oportunidades no futebol e em todas as áreas. A inclusão e o reconhecimento das mulheres no esporte são essenciais para o desenvolvimento e a evolução do futebol como um todo.

