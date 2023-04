Queda nas vendas paralisa montadoras e faz setor discutir a volta do carro popular

Mirela Luizi Mirela Luiz - https://istoe.com.br/autor/mirela-luiz/ 20/04/2023 - 9:30 Compartilhe

Automóvel zero quilômetro muito caro, juros nas alturas e crédito escasso intensificaram um movimento que já vinha ocorrendo no mercado brasileiro: o aumento na procura por modelos usados. Desde 2020, o mercado de veículos está estagnado em torno de dois milhões de unidades por ano e não deve ser diferente em 2023, de acordo com analistas. Tudo porque, além dos juros altos, agora também há restrições ao crédito, o que tem dificultado ainda mais a aguardada recuperação de vendas depois da pandemia. Os preços não ajudam. Não é de hoje que a inflação para os motoristas é maior do que o índice IPCA considerando a inflação oficial do País. Tanto é que o preço médio do carro zero km subiu 7,7% em um ano e já custa praticamente o dobro do valor do automóvel mais barato do Brasil, o subcompacto Renault Kwid Zen 1.0. A sua configuração mais barata custa R$ 68.190.

Estudo divulgado pelo site OLX revela o quão distante dos preços dos carros zero-quilômetro está a demanda no País: a faixa de veículos mais procurada pelos internautas vai de R$ 10 mil até R$ 25 mil, o que coloca na liderança a procura por modelos de 10 a 13 anos de idade. Ou seja, mesmo em se tratando de público de classe média para cima – pouco menos da metade da população brasileira –, o poder de compra demonstrado é três a sete vezes menor do que custa atualmente o veículo novo mais barato.

Para os brasileiros que querem adquirir um automóvel, os financiamentos estão se mostrando como uma alternativa muito cara e muitos têm optado por fazer a compra à vista, fugindo dos juros que chegam a cerca de 2% ao mês. “Hoje, a maioria das compras é realizada à vista, o que não faz parte da dinâmica natural do setor, que sempre teve o crédito como alavanca de negócios”, declara o presidente da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), José Andreta Junior.

Mudança de perfil

O jornalista Marcell Urataki Moraes tinha o sonho de SUV zero, mas, depois de muita procura e cálculos de juros em financiamentos, desistiu do sonho e optou por um usado. “A diferença era quase de R$ 40.000 do que estava disposto a gastar. Acabei escolhendo um usado, com o conforto e opcionais que queria e que o automóvel zero que poderia pagar não teria”, relata. Para se ter ideia, nos primeiros três meses deste ano, automóveis acima de 13 anos corresponderam a 21,8% das transferências de propriedade, que somaram 3,4 milhões de unidades, conforme dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). A faixa que mais perdeu consumidores foi a de carros com quatro a sete anos, que caiu de 30,7% das vendas totais dos usados para 19,8%, aponta levantamento da Fenabrave. “Em função do endividamento das famílias, taxas de juros elevados e restrições de créditos para aquisição de novos, o mercado vende mais carros usados”, afirma Andreta.

Diante da guinada para baixo do mercado e do cenário insustentável para a indústria, que só produz veículos muito caros para consumidores sem renda nem crédito para comprá-los, lideranças e especialistas do setor começaram a falar, aqui e ali, sobre a necessidade de retomar a política nacional do carro popular. “Para que o setor automotivo possa atender à demanda por um carro zero de entrada popular, conforme o atual poder de compra e crédito ainda restritos, é necessário termos modelos que tenham preços mais acessíveis e melhores condições de crédito”, diz o presidente da Fenabrave.

A volta do popular

O retorno da produção de carros populares – ou de entrada, como são chamados hoje – é um dos temas que o setor automotivo está apresentando para o governo Lula. Em tese seria um automóvel zero-quilômetro com preços mais acessíveis, modelo desaparecido no Brasil na última década por causa das evoluções tecnológicas obrigatórias, estratégias de marketing, crises econômicas e empobrecimento da população. Todos esses fatores tornaram o produto inacessível a mais de 90% dos brasileiros. “O mercado precisa de escala para girar e gerar rentabilidade, o que é impossível em um mercado dominado por carros caros”, afirma Andreta.

As discussões ainda estão no começo. Por enquanto, o setor amarga vendas fracas, com veículos caros e estoques elevados. Em relação a 2021, a nova frota teve acréscimo de apenas 302 mil veículos, enquanto na passagem de 2010 para 2011 o aumento foi de 2,6 milhões de unidades. Ao longo desses anos, o desempenho do setor acompanhou os altos e baixos da economia brasileira e se beneficiou de subsídios dados pelos governos para incentivar o consumo, como redução temporária de impostos. O momento em que acontece a discussão da volta do carro popular ocorre no período em que as montadoras instaladas no Brasil se veem mais uma vez obrigadas a dar férias coletivas e suspender sua produção por falta de demanda. Volkswagen, Hyundai, Mercedes-Benz e General Motors estão com unidades em férias coletivas.

Para o educador financeiro Thiago Martello, o seminovo é ainda a melhor opção para a classe média. “A taxa de juros de 13,75% é muito alta; para financiar um carro está muito caro e essa é a taxa referência para as prestações. Por isso, o sonho do carro zero está cada vez mais longe”, avalia. Independentemente do retorno dos carros populares ou não, fica claro que a cadeia automotiva tem um problema que precisa ser resolvido, mesmo que isso não seja responsabilidade do governo. É algo que depende de uma política industrial consistente, que nada tem a ver com a propalada reindustrialização, e sim em promover a economia verde e o crescimento sustentável.