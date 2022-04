‘O bicho-papão Flamengo acabou’, diz Pedrosa após título do Fluminense Jornalista do SBT destacou ainda a freguesia do Rubro-Negro nos últimos Fla-Flu

O Fluminense é campeão carioca 2022! Diante do Flamengo, o Tricolor venceu por 3 a 1 no placar agregado com 3 gols de Cano – e com direito a um pênalti perdido pelo argentino. Para o jornalista do SBT Lucas Pedrosa, o ‘bicho-papão Flamengo acabou’, pelo menos nas Laranjeiras.

– Não fosse o vexame na Libertadores, estaríamos falando extremamente bem desse Fluminense. O futebol é detalhe, mas o Tricolor confirma a freguesia do Flamengo com um título em que mereceu durante os 180 minutos. O bicho-papão Flamengo acabou. Pelo menos nas Laranjeiras – disse, pelo Twitter.

A terceira vitória sobre o Flamengo no Estadual não veio, mas o Fluminense, com o empate em 1 a 1, conquistou de forma incontestável o Campeonato Carioca de 2022. Dono da melhor campanha e da melhor defesa, o time de Abel Braga superou o rival no confronto de 180 minutos. O título do Carioca, que não vinha para Laranjeiras desde 2012.

Encerrado o Campeonato Carioca, a dupla Fla-Flu já tem compromissos pelas competições internacionais no meio de semana. O Fluminense recebe o boliviano Oriente Petrolero, nesta quarta no Maracanã, pela Copa Sul-Americana. Já o Flamengo, na terça, visita a Universidad Católica, em Santiago.

