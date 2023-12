O barista robô de Nova York dança ‘YMCA’ e serve café

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 06/12/2023 - 6:30 Para compartilhar:

A nova estrela mais brilhante da Broadway (EUA) é um robô que faz café e dança em discotecas. O robô barista de nome San está servindo em um novo local de bolinhos de massa taiwaneses na região de Nova York. O robô barrigudo tem braços multiarticulados e pontas para os dedos e prepara café, expresso, cappucino e lattes em 90 segundos.

Eu procurei imediatamente. Por um lado, é mais rápido do que os humanos aparentemente, que demoram tanto para preparar um café com leite com especiarias quanto para se submeter a uma ressonância magnética.

E os elixires com alto teor de cafeína que eu tomei eram todos fantásticos – um feito incrível no deserto de fast-food da Broadway.

San supostamente pode preparar cinquenta bebidas de café em uma hora. Para diversão extra, quando está no intervalo do trabalho, dança disco ao som de “YMCA” e “You Never Can Tell” de Chuck Berry.

Os sócios Jeffrey Liu e Ng batizaram seu robô de “San” em homenagem ao nome do restaurante. “Mas você também pode chamá-lo de Adam”, disse Liu. É isso que um robô semelhante faz no BotBar em Greenpoint, Brooklyn, onde a engenhoca apareceu pela primeira vez no cenário da Big Apple no início deste ano.

Você faz o pedido por meio de uma tela sensível ao toque que ativa San, que pega o café de sua preferência em um recipiente de armazenamento, o bombeia através de uma das dez torneiras de aço inoxidável, distribui-o em um recipiente de mistura para combinar com leite, espuma ou gelo e despeja-o graciosamente em um copo de plástico.

“Seu café com leite gelado está pronto”, diz em um barítono apropriadamente robótico. O produto final fica perfeitamente em camadas, a espuma gelada sobre o café expresso e o leite escaldantes.

As opções regulares de café e cappuccino que experimentei eram ricas, fortes, quentes – e pelo menos tão boas quanto a maioria dos cafés da vizinhança.

Liu ainda não escolheu uma marca de café permanente – “estamos experimentando outras diferentes”, disse ele. Estranhamente para um restaurante chinês, o robô não consegue fazer chá, mas diversas variedades estão disponíveis no balcão.

A comida é barata e chega ao local. “Tentamos fazer boa comida a bom preço”, Liu riu. Com certeza: uma tigela de macarrão de carne taiwanesa com tempero satisfatório de US$ 16,95 poderia facilmente alimentar dois.

Bolinhos de porco e frango de pele fina e bem recheados, disponíveis tanto fritos quanto cozidos, eram tão bons quanto no muito elogiado local de Sanmiwago na Mott Street, em Chinatown.

Liu e Ng planejam abrir mais estabelecimentos com San trabalhando no próximo ano. O da Broadway fica aberto sete dias até as 2 da manhã – incrível em um trecho da Broadway dos anos 50, que geralmente está morto antes mesmo dos teatros fecharem.

Mas será que San consegue atender grandes multidões quando elas chegam? “Ele é muito rápido”, disse Liu com confiança.

E que tal mais opções de músicas? “Estamos trabalhando nisso”, prometeu Winnie Ng.

