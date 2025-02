O ator Kevyn Major Howard, de ‘Nascido para Matar’, morre aos 69 anos

O ator Kevyn Major Howard, de 69 anos, mais conhecido pelo personagem Rafterman, no filme “Nascido para Matar”, morreu na sexta-feira, 14, segundo informou a família ao TMZ.

Kevyn morreu em um hospital de Las Vegas, nos Estados Unidos, cercado pelos amigos e familiares. A causa da morte ainda não foi revelada, mas ele estava internado por causa de problemas respiratórios.

O ator contracenou com algumas estrelas do cinema e da televisão, como Clint Eastwood, Charles Bronson, Frank Sinatra, James Caan, Mandy Patinkin, Don Johnson e Matthew Modine.

Além de trabalhar no entretenimento, Kevyn Major criou a fundação “Fueled by the Fallen”, em homenagem aos militares e vítimas do ataque de 11 de setembro 2001 por meio de carros de corrida memoriais. A iniciativa também oferece bolsas de estudos para os filhos dos heróis falecidos.

O ator deixou a esposa, Tiffanie, a enteada Kayla, a irmã Kim e o irmão Kelsey.