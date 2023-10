O arranha-céu de madeira mais alto do mundo será erguido na Austrália Ocidental

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 09/10/2023 - 3:42 Compartilhe

Nenhuma torre revestida de madeira jamais atingiu tão alta altura. Na quinta-feira, autoridades australianas deram luz verde à Grange Development para o gigante, chamado C6 e programado para ser composto por um híbrido de materiais, 42% dos quais serão de madeira e cujo núcleo será reforçado com concreto.

O atual detentor do título da torre de madeira mais alta, o edifício Ascent de 86 metros e 25 andares de Wisconsin, tem menos da metade da altura proposta de 190 metros e 50 andares do C6.

O C6 também supera a sede da Atlassian em Sydney, que está programada para atingir 182 metros quando concluída em 2026, o que significa que pode levar alguns anos com a coroa da torre de madeira mais alta antes que o C6 a tome.

Tanto o edifício C6 quanto o Atlassian combinarão um exoesqueleto de aço com vigas de madeira laminada, no que está sendo considerado um estilo de construção mais ecológico.

“Não podemos cultivar concreto”, escreveu o diretor do desenvolvedor Grange, James Dibble, em uma proposta de construção entregue às autoridades, que se referia ao plano do C6 como “um novo projeto de código aberto que utiliza metodologia de construção híbrida para compensar o carbono em nosso ambiente construído, que é o maior contribuinte para as mudanças climáticas”.

“Esta é a nossa oportunidade de afirmar que nos preocupamos genuinamente tanto com a crise imobiliária que enfrentamos como com a crise climática pela qual estamos a fazer muito pouco como indústria”, acrescentou Dibble.

Outras características do recordista com consciência ambiental incluirão um jardim na cobertura e uma fazenda urbana.

