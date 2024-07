Anúncio do vice-presidente de Trump será feito na próxima segunda-feira, diz assessor

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/07/2024 - 2:43 Para compartilhar:

O tão aguardado anúncio do ex-presidente Donald Trump sobre quem será sua escolha para vice-presidente provavelmente acontecerá esta semana, disse o conselheiro sênior Jason Miller na segunda-feira.

“Até a próxima segunda-feira, saberemos quem o presidente Trump escolheu como seu companheiro de chapa para a eleição de 2024”, disse Miller durante uma entrevista na segunda-feira (8).

“Pode acontecer a qualquer momento desta semana. Pode acontecer literalmente até o primeiro dia da convenção”, ele acrescentou, referindo-se à Convenção Nacional Republicana, que começa na próxima segunda-feira.

Ele então entrou em especulações de que a chapa democrata do presidente Joe Biden e da vice-presidente Kamala Harris não seria a chapa democrata definitiva para novembro, após apelos para que Biden se retirasse do topo da chapa após o desempenho do presidente no debate.

Embora Miller não tenha entrado em detalhes sobre a lista de possíveis escolhas de Trump para vice-presidente, ele afirmou que o ex-presidente discutiu possíveis companheiros de chapa além dos senadores Marco Rubio e JD Vance e do governador de Dakota do Norte, Doug Burgum.

Durante campanha na Filadélfia no mês passado, antes de seu debate com Biden, Trump afirmou que “em [sua] mente” havia decidido quem seria seu companheiro de chapa.

Trump vem dizendo há muito tempo que planeja fazer seu anúncio durante ou logo antes da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, na semana que vem.

No entanto, autoridades da campanha ainda afirmam que não sabem quem será a escolha final de Trump, e algumas das pessoas que supostamente estariam em sua lista também alegam não ter muitas informações.