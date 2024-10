O amor está no ar! Gil do Vigor assume namoro com estudante: ‘Meu sol’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/10/2024 - 14:54 Para compartilhar:

O cupido mostrou que não brinca em serviço e acertou em cheio o coração do economista mais querido do Brasil. Gil do Vigor pegou seus admiradores de surpresa ao revelar que o coração está ocupado, transbordando de alegria com um novo relacionamento.

O estudante de PhD assumiu o namoro com Heitor Aguiar, estudante de odontologia que compartilha sua rotina fitness nas redes sociais. No perfil do rapaz no Instagram, ele publicou um clique ao lado do vigoroso, acompanhado de uma declaração.

“Que seja o início de uma linda história”, escreveu Heitor na legenda da postagem em que os dois aparecem sorridentes.

“Você é meu sol”, respondeu Gil do Vigor nos comentários, incluindo emojis de coração.

Natural de Goiânia, Heitor atualmente mora em Uberlândia, no interior de Minas Gerais, onde cursa odontologia em uma faculdade particular.

O jovem já contabiliza mais de 23 mil seguidores em seu perfil onde publica várias fotos sem camisa, exibindo o corpo definido, resultado de uma rotina de atividades físicas.

Nos comentários, fãs do casal curtiram a novidade.

“Eu serei a madrinha do casamento. Heitor, cuida bem do meu amigo”, pediu a ex-BBB Beatriz Reis, a Bia do Brás. “Gato! Cuide bem de nosso Gil, hein!. Estamos de olho”, escreveu um internauta em demonstração de carinho pelo economista. “Agora ele vigora”, torceu outra fã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Heitor Aguiar (@heitor.aguiarr)