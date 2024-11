O abraço dos marqueteiros de Nunes e Boulos

Leonardo Rodriguesi Leonardo Rodrigues https://istoe.com.br/autor/leonardo-rodrigues/ 27/11/2024 - 10:40 Para compartilhar:

Marqueteiros das campanhas de Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), que se enfrentaram no segundo turno da eleição pela prefeitura de São Paulo, Duda Lima e Lula Guimarães se abraçaram e conversaram longamente na terça-feira, 26.

A cena foi presenciada pelo site IstoÉ durante um intervalo no seminário do Camp (Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político), do qual ambos participaram na capital paulista. Em dos painéis do evento, marqueteiros defenderam que disputas eleitorais não descambem para a violência política e tenham a rivalidade encerrada nas urnas — princípio que a dupla demonstrou seguir no encontro.

Durante a campanha, no entanto, a troca de ataques foi frequente e gerou judicialização. Vitorioso com o prefeito, Lima ganhou protagonismo ao ser agredido por Nahuel Medina, assessor de Pablo Marçal (PRTB), após um debate, lamentou a violência e prometeu se aposentar do ofício em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

Na outra metade do abraço, Guimarães perdeu o pleito, mas segue prestigiado entre os políticos por um histórico de vitórias com os ex-governadores João Doria (então no PSDB) e o falecido Eduardo Campos (PSB).