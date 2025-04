NYT: Trump bloqueou plano israelense para atacar instalações nucleares do Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, bloqueou um plano de Israel para atacar instalações nucleares no Irã, informou o jornal The New York Times, em meio às negociações entre Washington e Teerã.

Os dois países, sem relações diplomáticas há mais de 40 anos, buscam um novo acordo sobre o programa nuclear do Irã depois que Trump retirou os Estados Unidos, durante seu primeiro mandato, de um pacto anterior sobre o tema.

Depois de uma primeira reunião em Omã na semana passada, o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e o ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, participarão de uma segunda rodada de negociações em Roma no sábado.

Neste contexto, fontes do governo Trump explicaram ao NYT que Israel havia solicitado ajuda de Washington para efetuar um ataque em maio contra as instalações nucleares do Irã.

Segundo o New York Times, o plano e sua possível execução foram avaliados pelo governo dos Estados Unidos por meses.

Porém, durante uma visita à Casa Branca do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na semana passada, Trump disse ao interlocutor israelense que não apoiaria um ataque.

Ao mesmo tempo, o presidente republicano anunciou de maneira surpreendente as negociações com o Irã sobre seu programa nuclear.

Desde sua posse em janeiro, Trump intensificou a pressão contra Teerã, com mais sanções e ameaças de uma ação militar caso os países não alcancem um acordo sobre a questão.

Estados Unidos, Israel e outros países ocidentais consideram que o programa nuclear do Irã busca o desenvolvimento da bomba atômica, o que Teerã nega.

Na terça-feira, o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, disse que os iranianos “não estão longe” de conseguir uma arma atômica.

O relatório mais recente da agência da ONU indica, com “grave preocupação”, que o Irã dispõe de 274,8 quilos de urânio enriquecido a 60% – o nível necessário para produzir uma bomba nuclear é de 90%.

