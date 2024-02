NY sem fôlego, carnaval e feriado na China limitam alta do Ibovespa, após queda da véspera

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/02/2024 - 11:49 Para compartilhar:

A falta de fôlego no exterior limita uma recuperação consistente do Índice Bovespa nesta sexta-feira, após a queda na véspera. A agenda internacional esvaziada e o início do feriado do ano-novo lunar da China, que fecha os mercados lá por uma semana, reforçam o quadro de moderação do Ibovespa. Com isso, o volume financeiro pode ser menor, em virtude ainda da folga de carnaval, que deixará os mercados brasileiros fechados na segunda e na terça, e com horário encurtado na quarta.

Apesar da leve alta dos índices futuros de ações de Nova York, o principal indicador da B3 tentou conservar a linha dos 128 mil pontos no período da manhã. “Cautela é a palavra-chave”, diz Gabriel Freitas, sócio e especialista da Blue3 Investimentos. Ele cita, por exemplo, a continuada preocupação com o IPCA mais alto do que esperado em janeiro e a expectativa em relação ao início de queda dos juros americanos.

“Às sextas-feiras normalmente já há uma certa cautela e um volume menor. Hoje pode ser ainda mais cautelosa carnaval e feriado na China. Nos Estados Unidos, a economia tem se mostrado resiliente e impulsionando as bolsas. Esse viés permanece pois os juros devem cair logo”, analisa Freitas, da Blue3 Investimentos.

Mesmo sem referência do minério de ferro em Dalian, na China, as ações da Vale sobem, só que de forma moderada nesta manhã. Já as da Petrobras avançam com um pouco mais de força, após a empresa informar crescimento na produção de óleo e gás no quarto trimestre, apesar da queda leve do petróleo.

Aqui, o noticiário corporativo é destaque. Ontem à noite saíram os balanços do Banco do Brasil, CCR e Multiplan. Mais cedo, a Usiminas informou que teve lucro de lucro líquido de R$ 975 milhões no quarto trimestre de 2023, após prejuízo no mesmo período de 2022. As ações subiam 0,43% perto de 11 horas. CCR avançava 2,23% e Multiplan perdia 2,61%.

Já os papéis do Banco do Brasil caíam 2,36%. Apesar do crescimento no lucro no último trimestre de 2023 ante igual período de 2022, alguns pontos nos resultados foram vistos como desfavoráveis por analistas. A Genial Investimentos destaca, por exemplo, que do lado negativo houve um aumento considerável na provisão (PDD) devido a agravamentos de risco no segmento empresas e em outras provisões que inclui questões cíveis, fiscais e trabalhistas. Além disso, houve um aumento na inadimplência mesmo excluindo o efeito de Americanas, cita em relatório.

O Itaú Unibanco anunciou hoje a compra da corretora Avita, que atua com emissão de seguro garantia judicial. Os papéis subiam perto de 1,00% perto das 11 horas.

Às 11h37, Ibovespa bateu mínima, aos 127.805,35 pontos, com recuo de 0,32%, após abertura aos 128.215,62 pontos, com variação zero.

