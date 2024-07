NY: fabricantes de chips perdem US$ 500 bilhões em valor de mercado em pregão de liquidação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2024 - 20:19 Para compartilhar:

A liquidação de ações de fabricantes de chips semicondutores estabeleceu uma série de marcas nas bolsas de Nova York hoje.

O índice PHLX Semiconductor, que reúne as empresas do setor, encerrou o pregão em queda de 6,81%, a 5.408,71 pontos, na maior perda diária desde 2020, de acordo com a Bloomberg. Coletivamente, o índice perdeu mais de US$ 500 bilhões em valor de mercado, segundo a Reuters.

Sozinha, a Nvidia perdeu US$ 205 bilhões em capitalização só no pregão de hoje, com tombo de 6,62% na ação. As sete principais empresas de tecnologia, conhecidas como “As sete Magníficas”, viram o valor de mercado derreter US$ 1,11 trilhão no acumulado das últimas cinco sessões, conforme dados da Dow Jones Market Data.

“Havia uma ascendência parabólica das ações antes e, agora, chegam algumas más notícias – desde a ASML dando um guidance mais baixo para o terceiro trimestre até potenciais tarifas/restrições e sinais de que Trump pode ser pró-crescimento e isso pode ser melhor para pequenas capitalizações”, explicou Lorenzo Di Mattia, gestor do fundo de hedge Sibilla Global Fund.

*Com informações da Dow Jones Newswires