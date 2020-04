NY e Ibovespa caem mais de 1% e dólar sobe mais de 2% com aversão global

O real é uma das moedas emergentes que mais desvalorizam ante o dólar nesta segunda-feira, juntamente com o peso mexicano. Pouco antes do fechamento deste texto, o dólar subia mais de 2% em relação às duas moedas e estava perto de R$ 5,20 aqui. Ante a lira turca, peso argentino a alta é de mais de 1%. A divisa americana chegou a perder força discretamente após o leilão de swap cambial, mas o movimento de aversão a risco predomina.

Os juros futuros, por sua vez, rondam a estabilidade desde o início da sessão, com viés de baixa no meio da curva diante de expectativa de contração econômica e mais corte de juro, segundo um profissional de renda fixa.

O Ibovespa, por sua vez, caía instantes atrás mais de 1%, na faixa dos 76 mil pontos, enquanto em Nova York, a queda era de mais de 2% no Dow Jones e S&P 500 em meio aos temores do impacto do coronavírus no mundo. As bolsas europeias estão fechadas hoje por cauda de feriado na região, o que afeta a liquidez de um modo geral.

Na Bolsa, as ações da Petrobras iam nas duas direções, apesar de o petróleo estar em alta. Os papéis da Vale subiam mais de 2%, em dia de valorização de 0,98% do minério de ferro e com o enfraquecimento do real. Os papéis PN da Bradespar, que é uma importante acionista da mineradora, avançavam ao redor de 3%, em meio à expectativa de que a China, epicentro inicial do coronavírus, comece a se recuperar antes de outros países.

No Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta segunda-feira que Estados e municípios terão grande queda em arrecadação com a crise do novo coronavírus. Segundo ele, arrecadação de Estados e municípios começou a cair de 30% a 40%.

Já os gastos dos 513 deputados federais com a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar caiu quase pela metade em março de 2020 – o primeiro mês de impactos da covid-19 – frente a igual mês de 2019. A despesa passou de R$ 15,169 milhões para R$ 8,92 milhões no período, uma redução de 41%.