NX Zero lança versão acústica de ‘Você Vai Lembrar de Mim’

Nesta sexta-feira, 22, “Você Vai Lembrar de Mim”, da banda NX Zero, ganha uma nova versão. A música, que marca a Tour Cedo ou Tarde, acaba de ser lançada em formato acústico.

A banda segue viajando por diversos estados do Brasil e lotando os lugares por onde passa. A nova roupagem da canção, composta por Di Ferrero e Gee Rocha, sai pela Deck e está disponível em todas as plataformas de música.

O single mantém a referência ao início da banda, trazida na versão original da composição, remetendo a energia que o quinteto vem absorvendo a cada show.

“‘Você Vai Lembrar de Mim’ já marcou essa tour e ganhou um significado muito importante para nós, ela é uma canção que ao vivo também tem uma energia marcante. Desde o começo do NX a gente sempre acaba lançando as versões acústicas das músicas e essa ficou muito bem nesse formato. Acho que tá muito legal e tem a essência do que ela é e desse momento nosso”, declara Di Ferrero.

Após mais de seis anos sem uma canção inédita, a faixa original entrou no setlist da turnê e ganhou o coração dos fãs durante a tour que se encerrará em dezembro, no Allianz Parque, em São Paulo. Confira a agenda completa.

