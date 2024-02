Nvidia surpreende em lucro no 4º tri, com receita recorde, e projeta receita maior que esperado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/02/2024 - 18:55 Para compartilhar:

A Nvidia registrou lucro líquido de US$ 12,285 bilhões no quarto trimestre fiscal de 2024, uma alta de 769% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. O lucro diluído por ação da companhia foi de US$ 4,93, acima da previsão dos analistas consultados pela FactSet, de US$ 4,59.

Enquanto isso, a receita da companhia no quarto trimestre subiu 265% na comparação anual, ao recorde de US$ 22,10 bilhões. A Nvidia teve também um aumento recorde de 409% em sua receita com Data Center. O avanço, segundo nota da empresa, reflete uma demanda maior pela plataforma de computação NVIDIA Hopper GPU, usada em modelos de linguagem, mecanismos de recomendação e aplicativos generativos de inteligência artificial.

Junto do balanço, a gigante dos semicondutores atualizou suas projeções para o primeiro trimestre fiscal de 2025, com expectativa de receita de US$ 24 bilhões, com margem de erro para 2% a mais ou a menos. A expectativa dos analistas ouvidos pela FactSet era de que a companhia projetasse receita de US$ 20,4 bilhões.

Às 18h44 (de Brasília), os papéis da Nvidia subiam 6,21% no after hours.

