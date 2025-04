Nvidia prevê encargo de US$ 5,5 bi após restrições dos EUA sobre chips à China

A Nvidia disse que está prevendo um encargo de até US$ 5,5 bilhões vinculado à exportação de seus chips de inteligência artificial (IA) para a China, de acordo com um registro regulatório da empresa de semicondutores.

A fabricante de chips relatou nesta terça-feira, 15, que seus resultados do primeiro trimestre de 2025 devem incluir o encargo associado a seus chips AI H20 para estoque, compromissos de compra e reservas relacionadas.

Em 9 de abril, o governo de Donald Trump notificou a Nvidia de que está colocando em vigor restrições às suas exportações para a China e para o que é conhecido como nações digitais, juntamente com uma controladora final nesses países.

A Nvidia afirmou que o governo dos EUA implementará um requisito de licença para exportar seus chips AI H20 para a China e cinco nações digitais, incluindo Israel, que entrará em vigor por tempo indeterminado.

O anúncio sobre as novas restrições comerciais foi feito um dia depois que a Nvidia declarou que planeja investir até US$ 500 bilhões em infraestrutura nos EUA nos próximos quatro anos e fabricar seus supercomputadores de IA inteiramente no país.

A medida foi tomada depois que funcionários do governo Trump disseram que estão conduzindo uma investigação sobre semicondutores e que os chips sofrerão novas tarifas.