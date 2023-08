Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/08/2023 - 7:25 Compartilhe

A Nvidia anunciou uma nova autorização para recomprar até US$ 25 bilhões em ações, ao divulgar o seu balanço corporativo nesta quarta-feira, 23. A Nvidia disse que gastou US$ 3,28 bilhões em recompras no seu segundo trimestre fiscal. A fabricante de chips pagará caro se comprar ações em breve: os papéis agora são negociados a mais de 45 vezes os valores anteriores, de acordo com dados da FactSet. Fonte: Dow Jones Newswires.

