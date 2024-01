Nvidia anuncia novos produtos capazes de impulsionar IA em equipamentos domésticos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/01/2024 - 14:57 Para compartilhar:

A Nvidia anunciou nesta segunda-feira, 8, equipamentos para desempenho da inteligência artificial (IA) generativa superalimentada que estarão presentes em laptops de todos os principais fabricantes, além de novos softwares e ferramentas de IA aceleradas para desenvolvedores e consumidores, segundo comunicado da empresa.

A empresa anunciou três novas placas gráficas nesta segunda-feira – a RTX 4060 Super, a RTX 4070 Ti Super e a RTX 4080 Super – com preços entre US$ 599 e US$ 999. Essas placas possuem “núcleos tensores” adicionais projetados para executar aplicativos generativos de IA.

“A IA generativa é a transição de plataforma mais significativa na história da computação e transformará todos os setores, inclusive os de jogos”, disse Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia. “Com mais de 100 milhões de PCs e estações de trabalho RTX AI, a Nvidia é uma enorme base instalada para desenvolvedores e jogadores aproveitarem a magia da IA generativa”, disse ainda.

As placas da Nvidia são capazes de executar uma ampla gama de aplicativos com o mais alto desempenho e liberam todo o potencial da IA generativa em PCs, segundo a empresa. Os Tensor Cores nestes equipamentos aceleram drasticamente o desempenho da IA nos aplicativos mais exigentes para trabalho e lazer, aponta a Nvidia.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias