Nvidia anuncia abertura de plataforma de servidores de IA e parceira com a Foxconn em Taiwan

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, anunciou nesta segunda-feira, 19, na feira Computex, em Taiwan, que a empresa abrirá sua plataforma de servidores de inteligência artificial (IA) para fabricantes de chips rivais, como Qualcomm e Marvell Technology. Segundo nota da empresa, o novo sistema, chamado NVLink Fusion, permite às indústrias construir infraestruturas de IA parcialmente personalizadas.

“Uma mudança tectônica está em andamento: pela primeira vez em décadas, os data centers precisam ser fundamentalmente remodelados – a IA está sendo incorporada a todas as plataformas de computação”, disse Huang.

No evento, Huang também mencionou que a Nvidia e a Foxconn, principal fornecedora para fabricação do iPhone da Apple, vão aprofundar parceria e trabalhar com o governo taiwanês para construir supercomputadores desktop DGX Spark e DGX Station. O sistema fornecerá infraestrutura Nvidia Blackwell de última geração para pesquisadores, startups, indústrias e agências governamentais usarem IA com “eficiência”.

Dentro outros anúncios, a gigante fabricante de chips informou que está acelerando a transição de infraestrutura “trilionária” para fábricas de IA empresarial com servidores Nvidia RTX PRO e um novo design validado pela Nvidia Enterprise AI Factory para a construção de data centers que oferecem aceleração universal para IA, design, engenharia e aplicativos de negócios. As soluções de servidores RTX PRO serão adotadas completamente pela Cisco, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise e Lenovo. Data centers da Asus, Super Micro e outras empresas também oferecerão os sistemas.

Ainda, a Nvidia anunciou o Isaac GR00T N1.5, o primeiro robô humanoide da empresa com modelo aberto, generalizado e totalmente customizável, além de sistemas Nvidia Blackwell para acelerar o desenvolvimento de robôs humanoides. Huang chamou o setor de “próxima revolução industrial”, especialmente o desenvolvimento de cérebros robôs com IA.

Apesar da série de novidades em IA, a ação da Nvidia passou a manhã em forte queda, em meio ao mau humor generalizado em Wall Street. Com a melhora no sentimento de risco, os papéis da fabricante de chips tinham alta marginal de 0,07%, às 14h20 (de Brasília).

*Com informações da Dow Jones Newswires