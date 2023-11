Nvidia amplia vendas a nível recorde, mas alerta para riscos na China e ação cai no after hours

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/11/2023 - 20:13 Para compartilhar:

A Nvidia registrou um aumento de 1.259% no lucro líquido do terceiro trimestre fiscal de 2024 quando comparado ao mesmo período do ano passado, e registrou receita recorde no trimestre, superando as expectativas de analistas consultados pela FactSet em ambos os valores. Porém, no balanço, a gigante de semicondutores alertou para uma queda nas vendas para a China no próximo trimestre, na esteira das restrições impostas pelo governo dos Estados Unidos. No after hours em Nova York, às 18h55, as ações da companhia caíam 1,32%.

O balanço de hoje registrou lucro líquido de US$ 9,24 bilhões, com o lucro por ação (EPS, na sigla em inglês) de US$ 4,02, enquanto o lucro por ação ajustado ficou em US$ 3,71. O EPS ajustado ficou acima da previsão dos analistas consultados pela FactSet, que previam lucro por ação de US$ 3,03.

Enquanto isso, a receita da gigante de semicondutores registrou recorde de US$ 18,12 bilhões, valor 206% maior do que no mesmo período do ano anterior. Os analistas previam receita de US$ 16,2 bilhões.

A companhia informou que a receita de seu Data Center teve alta de 279%, a US$ 14,51 bilhões. A empresa disse também que pagará seu próximo dividendo trimestral de US$ 0,04 por ação em 28 de dezembro de 2023.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias