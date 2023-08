Nvidia amplia lucro em mais de 800% e dobra receita na comparação anual do 2º tri fiscal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2023 - 17:59 Compartilhe

A Nvidia registrou lucro líquido de US$ 6,19 bilhões no segundo seu trimestre fiscal, o que representa aumento de 843% em relação a igual período no ano passado, informou a empresa nesta quarta-feira, 23. O lucro por ação (EPS, na sigla em inglês) foi de US$ 2,48 no período. Em termos ajustados, o EPS corresponde a US$ 2,70. A projeção de analistas consultados pela FactSet era de US$ 2,08. A receita subiu 101% na comparação anual, a US$ 13,51 bilhões.

A gigante de chips disse que espera uma receita de cerca de US$ 16 bilhões no terceiro trimestre fiscal, podendo oscilar 2% para mais ou para menos.

“Uma nova era da computação começou. Empresas em todo o mundo estão fazendo a transição da computação de uso geral para a computação acelerada e a inteligência artificial (IA) generativa”, disse o fundador e CEO Jensen Huang..

No comunicado, a Nvidia destacou que a receita do seu Centro de Dados atingiu o recorde de US$ 10,32 bilhões, 171% a mais que no segundo trimestre fiscal do ano anterior.

Após a divulgação dos resultados, a ação da Nvidia subia 7,44% no after hours em Nova York, às 17h29.

