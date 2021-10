Nuvemshop compra startup de entregas para pequenos lojistas Mandaê

SÃO PAULO (Reuters) – A plataforma de comércio eletrônico Nuvemshop anunciou nesta sexta-feira a compra da startup Mandaê, especializada em entregas para pequenos e médios negócios.

A transação, por valor não revelado, vem pouco mais de um mês após a Nuvemshop ter recebido um aporte de 500 milhões de dólares de investidores, o que a tornou mais novo unicórnio, jargão do mercado para empresas de tecnologia com avaliação superior a 1 bilhão de dólares, do Brasil.

Criada em 2010, a Nuvemshop atende uma rede de cerca de 90 mil lojistas distribuídos por Brasil, Argentina e México. Fundada em 2014, a Mandaê se apresenta como um das maiores do setor de logística de comércio eletrônico no Brasil.

(Por Aluísio Alves)

