Nuvem tóxica provocada por incêndios envolve capital australiana

Uma nuvem de fumaça tóxica chegou a Canberra, capital australiana, enquanto os bombeiros continuam a combater as chamas em 140 pontos da região, situação que pode piorar devido ao aumento da temperatura nos próximos dias.

O leste da Austrália vem sofrendo incêndios devastadores há três meses. Segundo os cientistas, os incêndios ocorrem por conta da seca prolongada e do aquecimento global.

Quando acordaram neste domingo, os habitantes de Canberra viram a cidade coberta por uma espessa névoa tóxica produzida pelos incêndios. Sydney, a maior cidade da Austrália, já experimentou um fenômeno semelhante nos dias anteriores.

De acordo com as autoridades, as condições climáticas favoráveis permitiram controlar vários incêndios antes que as temperaturas voltem a subir na terça-feira, acima de 40°C, acompanhadas por ventos fortes.

Desde setembro, mais de 700 casas foram destruídas e seis pessoas morreram nesses incêndios. Esse balanço é menos letal, porém, do que o da temporada de 2009, quando cerca de 200 pessoas morreram.