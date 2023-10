Nuvem é a maior preocupação de segurança digital entre executivos, aponta estudo da PwC

Ataques a aplicações hospedadas em nuvens públicas ou privadas são a maior preocupação de executivos de grandes empresas globais quando o assunto é segurança digital. É o que aponta o estudo Global Digital Trust Insights, da consultoria PwC. O relatório foi feito a partir de consultas a 3.876 executivos de grandes empresas – 30% destas companhias têm receitas anuais de US$ 10 bilhões ou mais.

Para 47% dos entrevistados, a nuvem é a maior preocupação do ponto de vista da segurança. “As formas pelas quais criminosos podem acessar dados das empresas são praticamente infinitas. As organizações devem incluir controles reforçados em todas as áreas: identificação e acesso, contas de e-mail, websites internos, aplicações, interações com clientes, sistemas operações, dispositivos conectados e mais”, diz o estudo. O estudo cita ainda que 42% dos entrevistados usam mais de uma plataforma de nuvem, e neste grupo a preocupação com segurança de aplicações cloud é maior (54%).

IA generativa ao resgate

Uma das formas encontradas pelas empresas para combater as falhas de segurança deve ser apostar em aplicações de IA generativa. 69% dos entrevistados afirmaram que vão usar este tipo de solução na área de segurança digital nos próximos 12 meses. E 21% declararam que já veem na prática os benefícios da IA generativa, apenas meses após lançarem seus primeiros projetos.

O estudo cita projetos como o Microsoft Security Copilot e o Google Security AI Workbench como aplicações deste tipo que começam a ser oferecidas pelos grandes players de nuvem. No entanto, “ainda deve levar algum tempo até vermos usos mais amplos de robôs de defesa baseados em IA generativa”, observa o estudo.

