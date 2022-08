Nuvem Pago fatura mais de R$ 350 milhões em quase um ano de lançamento

Estadão Conteúdo 31/08/2022 - 20:00 Compartilhe

O Nuvem Pago, sistema de pagamento próprio da Nuvemshop – plataforma de e-commerce de origem argentina – movimentou mais de R$ 350 milhões em dez meses no Brasil. Comparando os cinco primeiros meses do produto com os últimos cinco, houve um aumento de 250% no montante transacionado. Lançada em outubro de 2021, a solução já processou mais de 1,5 milhão de transações de pequenos e médios empreendedores do Brasil.

“Por ser um desenvolvimento interno conseguimos solucionar com assertividade as necessidades dos clientes e, hoje, nosso sistema de pagamento é o mais utilizado pelos empreendedores que estão na plataforma Nuvemshop”, explica Renato Burin, head do Nuvem Pago. “Pretendemos complementar a solução com novos produtos financeiros nos próximos meses”, completa o executivo.

O Nuvem Pago inclui ferramentas de avaliação de novos clientes por meio de inteligência artificial e machine learning, que auxilia na avaliação de risco, assim como uma solução antifraude, segundo a companhia

Nuvemshop tem hoje mais de 100 mil lojas virtuais, mais de 1 mil colaboradores e escritórios no Brasil, México e Argentina. Em agosto de 2021, a empresa recebeu um investimento de R$ 2,6 bilhões e se tornou unicórnio no Brasil. Nos últimos meses, a companhia comprou o Ecommerce na Prática, escola e comunidade de comércio eletrônico, e a Mandaê, plataforma de logística.