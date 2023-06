Crescimento da nuvem vai mudar mercado de trabalho de TI, aponta IDC

O crescimento das tecnologias hospedadas em plataformas de cloud vai causar uma grande mudança de perfil nos profissionais que trabalham com TI. É o que aponta o levantamento Worldwide xOps Census and Forecast, 2022–2027, produzido pelo IDC. O estudo observa que atualmente, muitos dos profissionais de TI estão em cargos híbridos, ou seja, que combinam tradicionais funções de desenvolvimento com tarefas que tradicionalmente eram ligadas a profissionais de operações, com pouca ênfase em desenvolvimento.

“A mudança no mercado que ocorre hoje pode ser comparada a que ocorreu entre 1997 e 2002, quando houve o crescimento da internet comercial. Naquela ocasião, houve um boom na contratação de desenvolvedores web e especialistas em rede. Agora, a adoção crescente da tecnologia de nuvem tem causado transições similares nas equipes de TI”, afirma Al Gillen, VP de Open Source e Desenvolvimento de Software do IDC.

Agora, o estudo aponta que profissionais de TI que atuam principalmente em cargos puramente operacionais estão migrando para funções que envolvem também aspectos mais técnico e de desenlvolvimento de software. Assim, cargos na área de administração de sistemas (sysadmins) devem ter queda 8% até 2027. Por outro lados, cargos como DataOps e MLOps devem crescer 18% e 20%, respectivamente.

O estudo do IDC define o cargo de DataOps como uma combinação de tecnologias e métodos com foco em qualidade, incluindo aí desenvolvimento de sistemas de automação e metodologia ágil para criação de aplicações. Já os MLOps são profissionais focados em desenvolvimento de aplicações de Machine Learning.

