Nuvem distribuída deve ganhar espaço em 2024, aponta estudo

André Cardozo 05/01/2024 - 13:32 Para compartilhar:

A estratégia de nuvem distribuída – prática que consiste em descentralizar as aplicações de nuvem para que fiquem fisicamente mais próximas de usuários, data centers e outros equipamentos centrais para uma operação – deve ganhar mais espaço em 2024. É o que aponta um estudo realizado pela ClearPath Strategies em colaboração com a Akamai. A pesquisa teve entrevistas com 425 líderes de TI de grandes empresas em 15 países, incluindo o Brasil.

Na pesquisa, dois terços dos entrevistados declararam que os investimentos em nuvem distribuída devem aumentar neste ano. Um terço dos entrevistados declararam que os benefícios da nuvem distribuída serão cruciais para suas estratégias de TI em 2024. Entre os benefícios citados na pesquisa estão:

Maior segurança: citada por 53% dos entrevistados

Maior satisfação dos clientes: 48%

Escalabilidade de recursos: 45%

Redução de custos: 34%.

“Em várias situações, a arquitetura tradicional de cloud pode sofrer com problemas de otimização de recursos ao acomodar aplicações mais modernas e descentralizadas. Isso ocorre em parte porque os tradicionais fornecedores de cloud não se especializam em entrega de conteúdo e edge computing, e não estão focados em performance individual de aplicações, algo cada vez mais necessário para muitas organizações”, observa o estudo. O relatório aponta ainda que, com a nuvem distribuída, a carga das aplicações é menor e questões como latência e escalabilidade podem ser resolvidas de maneira mais eficiente.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias