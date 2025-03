Nutrólogo faz alertas importantes após Maraisa revelar que perdeu 7 kg em 1 mês

Nesta semana, a cantora Maraisa usou as redes sociais para compartilhar com seus fãs os resultados dos treinos e uma mudança na alimentação. Sem revelar detalhes do processo de emagrecimento, a irmã e dupla sertaneja de Maiara subiu na balança e comemorou o resultado. “-7 quilos em um mês”, legendou a cantora na foto.

Na imagem, Maraisa revela que agora pesa 52 kg, resultado da parceria com a médica Ana Carolina Maluf, que repostou a foto elogiando-a: “Minha musa linda”.

No ano passado, a artista já havia admitido viver o “efeito sanfona”, um ciclo frustrante de perda e ganho de peso repetidos. “No meu caso, eu procurei uma melhoria mesmo. Eu sou uma sanfoninha, não estou me cuidando tanto como já me cuidei. Acho que é muito da pessoa, muito do momento. Se me entristeceu um dia ou me bloqueou, não, não me bloqueou”, disse Maraisa ao portal iBahia.

“Uma vez, ouvi uma frase que diz: ‘quem está no front (frente( é alvejado’. A gente vai estar no front o tempo inteiro, então, vai ter isso, mas sempre há mais coisas boas do que ruins”, completou.

Procurado por IstoÉ Gente, o médico nutrólogo Valdecy Neto fez alguns alertas importantes sobre o fato de Maraisa ter perdido 7 kg em 1 mês.

“Essa questão do processo a cantora Maraisa de perder 7 quilos em um mês é preciso ter muito cuidado com 3 pontos: primeiro, perder peso de forma muito rápida, a gente tem que ter cuidado com a questão da massa muscular, porque se a gente perde massa muscular, a gente perde saúde. Então é ideal, nesse processo de emagrecimento, monitorar os níveis de massa muscular, porque essa perda, vamos dizer, muito rápida, pode, além de muito líquido, muita gordura, pode ir massa muscular também. segundo ponto, ajustar bem a questão do treino”, ressalta o profissional.

Valdecy Neto ainda destaca que fazer atividade física é primordial para acelerar um pouco mais o processo e para manter os níveis de massa muscular. “A manutenção da massa muscular é primordial. E a gente consegue isso fazendo atividade física, né? Principalmente o exercício resistido, musculação, crossfit. E o terceiro ponto é a questão da dieta. Então, ter um bom ajuste, principalmente de carboidrato e de proteína, é primordial também para acelerar o processo e para manter também os estoques de massa muscular”, diz.

E por último, o médico orienta a importância de um acompanhamento, tanto nutricional, um acompanhamento médico, como nutrólogo, que seja especializado nessa área de emagrecimento, de questão de hipertrofia, que é o ganho de massa muscular, para ir aos poucos avaliando se realmente essa pessoa está emagrecendo, mas emagrecendo com saúde, sem perder muita massa muscular.

Dicas de emagrecimento saudável