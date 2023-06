Nutrólogo faz alertas após esposa de Ludmilla revelar hábito de comer carne crua

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 12/06/2023 - 17:02 Compartilhe

No último final de semana, Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, chocou seus seguidores ao revelar hábito de comer carne vermelha crua. Nos Stories do Instagram, a dançarina e ex-BBB postou um vídeo comendo o alimento: “Eu amo carne crua temperada. Só carne. É muito bom”, disse.

+Dia dos Namorados: Famosos trocam declarações de amor nas redes sociais

+Dia dos Namorados: Veja os famosos que vão passar a data romântica solteiros

Ao ver que algumas pessoas ficaram chocadas nas redes sociais, Brunna se pronunciou sobre o assunto: “O que está acontecendo que o meu vídeo comendo carne tá saindo em todos os lugares? Não estou acreditando nisso!, falou ela, aos risos.

Faz mal comer carne crua ?

A IstoÉ Gente conversou com o Dr. Daniel Bratan, que é nutrólogo, endocrinologista e especilista em reposição hormonal, que fez alguns alertas e explicou se faz mal comer carne crua. Confira!

“A princípio qualquer carne poderia ser consumida crua se fosse proveniente de um animal sadio, que não possuísse qualquer enfermidade ou parasitose, e se todas as etapas de sua obtenção fossem conduzidas de maneira higiênica, sem haver contaminação cruzada, o que é impossível atualmente. Considerando que a carne pode ser contaminada por bactérias patogênicas em várias etapas do processo de abate dos animais e processamento da carne, ou mesmo após a saída da indústria, no comércio varejista ou no processo de preparo pelo consumidor, na manipulação e armazenamento inadequados, não é recomendado o consumo cru”, começou o profissinal.

“De acordo com o U.S. Centers for Disease Control and Prevention, a maior parte dos alimentos presentes na dieta da carne crua contém bactérias como Campylobacter, Salmonella, Clostridium perfringens, E. coli e Yersinia. Todas essas bactérias são patogênicas, ou seja, causam doenças como infecções, diarreia, hepatite A e intoxicação alimentar”.

Carne vermelha mal passada

A carne mal passada oferece riscos uma vez que a parte interior está mais crua e pode apresentar bactérias.

Carne branca

A carne de peixe também deve ser proveniente de fonte segura e ser fresca ou devidamente conservada por métodos de congelamento ou refrigeração para não apresentar riscos à saúde, do contrário também oferece riscos à saúde e também pode apresentar contaminação bacteriana.

Sintomas de infecções por comer carne crua

Diarréia, intoxicação alimentar chamadas Gastroenterites aguda. Também pode causar Parasitose como a Teníase

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias