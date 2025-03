Nutrólogo analisa a dieta de Cristiano Ronaldo, de baixo custo e rica em proteínas

O jogador português Cristiano Ronaldo, de 40 anos, é um dos maiores exemplos de disciplina no futebol profissional. Ele mantém uma performance de alto nível, fruto de um estilo de vida disciplinado que inclui treino intenso, sono de qualidade e, claro, uma dieta cuidadosamente planejada.

Segundo o portal inglês The Sun, a alimentação do atleta é baseada no consumo regular de proteínas, além de evitar a ingestão de açúcares e gorduras.

Pessoas próximas e funcionários de Cristiano divulgaram que o craque busca consumir apenas alimentos frescos, evita bebidas alcoólicas e não consome açúcar.

Outro hábito importante na rotina do jogador é a manutenção de um sono regular, a prática diária de atividades físicas e sessões de pilates.

A dieta de Cristiano Ronaldo:

Presunto, queijo desnatado e ovos no café da manhã.

Frango e salada no lanche da manhã.

Atum, azeitonas, ovos e tomate na terceira refeição.

Torradas com abacate e outras frutas no lanche antes do jantar.

Frutos do mar e salada nas duas últimas refeições do dia.

À IstoÉ Gente, o médico nutrólogo Valdecy Neto analisou, explicou e fez alguns alertas importantes sobre a dieta de Cristiano Ronaldo.

“A dieta de Cristiano Ronaldo é rica em proteínas magras, gorduras saudáveis e carboidratos complexos. Ele costuma fazer, em média, seis refeições ao longo do dia, estratégia que evita picos glicêmicos e mantém seu metabolismo sempre ativo. No café da manhã, o consumo de presunto, queijo, laticínios desnatados e ovos fornece proteínas essenciais para a reparação do dano muscular. O almoço e o jantar incluem peixes, carnes magras e vegetais, garantindo o aporte de macronutrientes e micronutrientes fundamentais para a recuperação e o desempenho esportivo”, começa o profissional.

Segundo o nutrólogo Valdecy Neto, um aspecto relevante na dieta do jogador é a escolha de fontes saudáveis de gorduras, como azeite de oliva, abacate e nozes, que contribuem para a saúde do sistema cardiovascular e reduzem processos inflamatórios no organismo. Além disso, Ronaldo evita alimentos ultraprocessados, açúcares refinados e bebidas alcoólicas, o que potencializa sua performance esportiva e saúde geral.

“A hidratação também desempenha um papel crucial. Ronaldo evita refrigerantes e bebidas açucaradas, preferindo sempre água. Essa estratégia melhora a função celular, otimiza a recuperação muscular e reduz o risco de lesões. A ausência do consumo de álcool na sua rotina também se mostra benéfica, evitando, assim, um comprometimento no seu rendimento físico. Afinal, não existe dose de álcool que seja saudável para a saúde, e pequenas doses já podem atrapalhar a qualidade do sono, retardar a recuperação muscular e piorar o rendimento físico e mental”, explica.

“Além da alimentação, a recuperação adequada é essencial. Ronaldo segue um método de sono polifásico, ou seja, faz pequenas sonecas ao longo do dia para otimizar sua recuperação muscular, associado ao sono monofásico. Também recorre a técnicas como a crioterapia, que reduz inflamações e acelera a recuperação pós-jogo.”

O médico ainda diz que, embora sua dieta e estilo de vida sejam ideais para um atleta de elite, algumas práticas podem ser adaptadas para o público geral. “O consumo equilibrado de proteínas, gorduras saudáveis e carboidratos de qualidade, a prática diária de atividade física, aliado à hidratação e à redução do consumo de álcool, açúcares e alimentos ultraprocessados, pode beneficiar qualquer pessoa que deseja melhorar sua saúde. No entanto, é importante lembrar que cada organismo tem necessidades individuais, e dietas extremas ou altamente restritivas devem ser acompanhadas por um profissional de saúde.”

“Cristiano Ronaldo nos mostra que o equilíbrio entre alimentação, treino, recuperação e disciplina é a chave para um desempenho físico excepcional. Sua abordagem pode servir de inspiração, desde que adaptada à realidade e aos objetivos individuais de cada pessoa. Sua longevidade no futebol reforça que a nutrição e o autocuidado são pilares essenciais para a qualidade de vida e o sucesso em qualquer área”, finaliza.