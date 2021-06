Nutrien vai aumentar produção de potássio em cerca de 500 mil t no 2º semestre

São Paulo, 07/06 – A companhia canadense de fertilizantes Nutrien informou hoje que espera elevar a sua produção de potássio em aproximadamente 500 mil toneladas no segundo semestre deste ano, em comparação com as expectativas anteriores. Em comunicado à imprensa, a empresa diz que o aumento na produção é uma resposta ao aperto no balanço entre oferta e demanda do mercado global de potássio.

A Nutrien possui seis minas de potássio no mundo e, segundo a empresa, tem capacidade disponível em posição competitiva para ajudar a atender à demanda global. “Estamos respondendo aos fortes fundamentos do mercado para garantir que nossos clientes tenham os insumos agrícolas de que precisam para alimentar uma população em crescimento. Nossa rede de produção flexível e logística extensa é projetada para fornecer abastecimento confiável e temos a capacidade de ser ágil e responder às mudanças nas condições do mercado”, afirmou o vice-presidente executivo da Nutrien e CEO da divisão de Potássio, Ken Seitz. A empresa disse também que está avaliando outras opções potenciais para aumentar ainda mais a produção “se a demanda justificar”.

A companhia informou também que seus volumes de vendas de potássio destinados ao mercado doméstico e externo estão atualmente totalmente comprometidos até setembro, considerando as previsões originais de produção para o ano. Para ampliar a produção e atender à demanda em crescimento, a empresa vai contratar funcionários adicionais e ampliar as suas plantas, especialmente a localizada em Vanscoy (Canadá). “A Nutrien espera que essas ações resultem em revisões para cima das perspectivas financeiras relacionadas ao potássio para o segundo semestre de 2021, tanto de uma perspectiva de volume quanto de Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), que serão abordadas nos resultados do segundo trimestre do ano”, acrescentou a companhia, no comunicado.

