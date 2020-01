Nutrien, do Canadá, compra brasileira Agrosema

São Paulo, 6 – A companhia de fertilizantes Nutrien, do Canadá, anunciou nesta segunda-feira, 6, a compra da brasileira Agrosema, que comercializa insumos agrícolas. O valor do negócio não foi divulgado.

Segundo a Nutrien, a Agrosema tem vendas anuais de aproximadamente US$ 60 milhões e opera 12 centros que empregam cerca de 200 pessoas.

A empresa canadense disse que pretende continuar ampliando suas operações no Brasil nos próximos anos, por meio de aquisições e da expansão de seu portfólio de produtos e serviços.

De acordo com o website da Agrosema, a companhia atua nos principais polos agrícolas de São Paulo e Minas Gerais.

Além do comércio e redistribuição de insumos agrícolas, a Agrosema tem uma empresa com foco em pesquisa, desenvolvimento e comércio de sementes de hortaliças em geral. (Com informações da Dow Jones)