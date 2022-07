Nutrien compra Casa do Adubo para expandir presença no varejo do Brasil

(Reuters) – A maior fornecedora varejista global de insumos agrícolas e fabricante de fertilizantes Nutrien anunciou nesta quarta-feira um acordo para aquisição da Casa do Adubo, como parte de sua estratégia para expandir os negócios de varejo no Brasil.







O acordo marca a sexta aquisição da Nutrien no Brasil desde 2019, quando estabeleceu uma meta estratégica de aumentar sua participação de mercado em um país vital para alimentar uma população global crescente.

A compra abrangerá 39 lojas, sob a marca Casa do Adubo, e 10 unidades de redistribuição, sob a marca Agrodistribuidor, o que fará com que a presença da Nutrien no Brasil se expanda de cinco para 13 Estados.

A Nutrien não divulgou os termos financeiros do negócio da Casa do Adubo.

No entanto, a empresa com sede em Saskatoon, no Canadá, disse que espera que as vendas anuais de sua unidade de soluções agrícolas na América Latina subam para cerca de 2,2 bilhões de dólares, como resultado de vendas adicionais em torno de 400 milhões de dólares.

Após o fechamento do acordo, a Nutrien espera superar sua meta de 100 milhões de dólares para o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado no Brasil até 2023, acrescentou a companhia.

A transação está pendente de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) no Brasil e demais condições habituais de fechamento.

Após a aprovação e conclusão da aquisição, a Nutrien terá 180 unidades comerciais na América Latina, incluindo lojas, centros de experiência; e ainda cinco plantas industriais e quatro misturadores de fertilizantes.

Adicionalmente, a Nutrien terá mais de 3.500 colaboradores na região, sendo mais de 700 consultores especializados atendendo agricultores na Argentina, Brasil, Chile e Uruguai.

(Reportagem de Ruhi Soni em Bangalore)

((Tradução Redação São Paulo))