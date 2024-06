Nutricionista viraliza com vídeo de antes e depois do marido e explica mudança; confira

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/06/2024 - 10:25 Para compartilhar:

A nutricionista Deborah Moss viralizou nas redes sociais ao mostrar a transformação de seu marido, João Nascimbeni. O processo de emagrecimento dele teve mais de 2 milhões de visualizações e a profissional, que é pós-graduada em Nutrição Esportiva e Estética, explicou como foi a mudança.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Moss (@deborahmoss_)

Em um vídeo, divulgado em seu perfil no Instagram, a nutricionista afirmou que o companheiro estava acima do peso e sedentário. Por conta disso, juntos, decidiram iniciar um longo processo de emagrecimento até ele chegar à estética atual.

“João já passou por várias fases de emagrecimento, teve uma fase que estava bem ‘seco’, uma fase que estava com percentual de gordura mais alto, porém, com peso adequado. Essa fase que ficou com mais gordura, com maior peso, foi ali em 2018/2019”, disse Deborah.

Então, ao longo de alguns anos, Deborah estabeleceu quatro passos para o marido cumprir, nem sempre de maneira linear.

Os passos foram:

Redução drástica do consumo de álcool

A nutricionista destacou que é possível diminuir a gordura corporal sem cortar o consumo de álcool, desde que seja de maneira controlada. “A gente enchia a cara todo final de semana, de sexta a domingo. Significa que não pode beber? Pode, mas se você busca emagrecimento, tem que controlar”.

Deborah destacou que hoje não bebe mais, por não se sentir bem, e João consome bebidas alcoólicas eventualmente.

Organizar as refeições e diminuir o delivery

A profissional afirmou que, morar junto com o parceiro, ajudou na organização das refeições. Ela ressaltou que os dois comem arroz e feijão, não apenas “salada e frango”. Eu faço questão de ter arroz, feijão, carne e vegetais em todas as refeições. Então (ele) parou de pedir comida loucamente e se organizou para fazer comida de gente normal”, completou.

Horários de treinos inegociáveis

Deborah afirmou que a musculação e exercícios físico entraram na rotina do marido. Ela já é uma pessoa ativa, mas treinar juntos fez toda a diferença na rotina. “Desde quando ele começou a levar as coisas a sério, não falta mais. Esporte precisa ser algo importante na sua vida. Tenha horários inegociáveis de treino, caso você queira realmente mudar e permanecer mudado”, disse.

Parceria

De acordo com a nutricionista, a parceria entre os dois foi importante para a mudança de hábito, pois o incentivo fez toda a diferença. “O mais importante é a parceria entre o casal, os dois olharem para o mesmo lado, os dois se motivarem, se ajudarem. Seja aquele cara que anima ou aquela mulher que anima, que ajuda, que fala: ‘Pô, você tá ficando muito show. Vamos juntos treinar”, concluiu.