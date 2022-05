Nutricionista Arthur Pereira ultrapassa 400 títulos no fisiculturismo em apenas 4 anos





O fisiculturismo tem evoluído cada vez mais no Brasil e no mundo, com diversos atletas ganhando fama e conquistando as vidas com as quais sempre sonharam. E, apesar de o competidor subir no palco sozinho, existe todo um trabalho de preparação que envolve um grande número de profissionais, a exemplo do nutricionista Arthur Pereira, que já ultrapassou a marca de 400 títulos com o seu time em apenas quatro anos.

O coach esteve recentemente com os seus pupilos na Arnold Classic South America, um dos maiores eventos do calendário do fisiculturismo. Arthur mostrou o potencial do seu time e voltou para casa com outros 16 troféus para a conta. E ele diz que pretende romper a barreira dos 500 títulos ainda neste ano.

“São números expressivos no qual me orgulho muito. Sempre estudei muito e trabalhei duro para chegar onde estou. Esse ano o calendário está cheio e a meta é ultrapassar a barreira dos 500 títulos”, projetou Arthur.

“A cada campeonato que passa, o nível aumenta ainda mais e isso deixa a disputa entre os atletas ainda mais interessante e acirrada. E isso é bom para o esporte, que vem crescendo a cada dia e ganhando novos adeptos”, completou.

Hoje com 31 anos, Arthur começou a trabalhar com fisiculturismo há apenas quatro anos, mas seus resultados comprovam o seu potencial como coach. Porém, já vivenciava o esporte desde 2015, quando iniciou nesse ramo como atleta. Após o bom desempenho da sua equipe no Arnold Classic, a meta agora é levar algum dos atletas para o Mr. Olympia, que é um dos maiores campeonatos profissionais de bodybuilding do planeta.

“Consegui atingir a principal meta que era tornar mais um atleta profissional. E o título no Arnold Classic era algo que eu ainda não tinha, pois, por conta da pandemia, não tivemos a edição de 2020 e 2021. O Arnold Classic é o campeonato mais difícil e disputado do circuito amador. Competir no Mr, Olympia é algo que vai acontecer com naturalidade. Confio no potencial de cada um do meu time e sei quão longe eles podem chegar”, concluiu.