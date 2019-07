Náutico vence o líder Ferroviário e se aproxima do G4 da Série C

Entre altos e baixos na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico deu motivos para o torcedor se animar. Na noite desta segunda-feira, venceu o líder Ferroviário por 1 a 0, com um gol de Matheus Carvalho aos 46 minutos do segundo tempo, no Castelão. A partida encerrou a 12.ª rodada.

Após os jogos do fim de semana, a equipe pernambucana chegou a ficar a três pontos do G4. Agora, ultrapassou Botafogo-PB e Santa Cruz para chegar ao quinto lugar, com os mesmos 18 do quarto colocado Imperatriz, na frente pelo saldo de gols: 5 a 1.

O Ferroviário, por sua vez, segue na liderança, mas perdeu um pouco de vantagem, que era de cinco pontos ao início da rodada. Com a derrota, a equipe cearense estacionou nos 23 pontos, dois a mais do que Confiança e Sampaio Corrêa, segundo e terceiro colocados, respectivamente, ambos com 21.

O time cearense volta a campo no próximo sábado, às 17 horas, quando visitará o Globo-RN no Barrettão, pela 13.ª rodada. O Náutico joga um dia depois, no domingo, em duelo contra o Treze, marcado para as 18 horas, no estádio dos Aflitos.