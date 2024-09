Nuno Leal Maia faz aparição com a esposa 30 anos mais jovem

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/09/2024 - 16:02 Para compartilhar:

O ator Nuno Leal Maia, 76, fez uma aparição especial nas redes sociais da esposa, Mônica Camillo, no sábado, 31. A atriz, 30 anos mais nova do que o marido, comemorou seu aniversário ao lado de familiares e amigos.

“Ontem foi um dia especial, pois marcou mais uma passagem de ano na minha vida. Agradeço a Deus por ter me dado tanto, por sempre acompanhar meus passos, por me abençoar com uma família linda e por me mostrar a beleza da vida, mesmo nas dificuldades. iver é um presente valioso, e cada aniversário é um verdadeiro milagre que se torna realidade”, celebrou Mônica.

Nas fotos, o veterano da TV aparece sorrindo abraçado à esposa. Veja:

Afastado das telinhas desde 2021, quando fez uma participação especial em série infantil do “Gloob”, o ator ficou conhecido por seus papéis marcantes em “Vamp” (1991), “Top Model” (1989) e “Malhação”. Ele é casado com Mônica desde 2001.