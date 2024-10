Nunes tem 55% e Boulos 33% no segundo turno, indica Datafolha

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/10/2024 - 16:04 Para compartilhar:

O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) segue à frente de Guilherme Boulos (PSOL) na disputa pela Prefeitura de São Paulo, indicam dados divulgados pela pesquisa Datafolha nesta quinta-feira, 10. Nunes tem 55% de intenções de voto, enquanto Boulos tem 33% do eleitorado.

Essa é a primeira pesquisa do instituto neste segundo turno. De acordo com o levantamento, Nunes leva a melhor entre os eleitores de Pablo Marçal (PRTB), enquanto Boulos consegue absorver mais votos relacionados à Tabata Amaral (PSB).

Segundo a pesquisa, Nunes deve levar 84% dos eleitores de Marçal, enquanto o deputado federal deve ficar com apenas 4%. Dos eleitores de Tabata, 50% devem migrar para o psolista, enquanto outros 35% podem caminhar para o atual prefeito.

Brancos, nulos e nenhum somam 10%. Cerca de 2% ainda não sabem em quem votar.

Na pesquisa espontânea, Ricardo Nunes também leva vantagem. O emedebista teve seu nome citado por 41% do eleitorado, enquanto 2% dizem que votarão no “15” e outros 2% no atual. Somando, Nunes tem possibilidade de atingir 45% na espontânea.

Já Boulos tem 29% de intenções de voto. Brancos, nulos ou nenhum também somam 10%. Não sabem somam 12%.

Quando questionado se o voto é pelo candidato ou por falta de opção, 68% do eleitorado de Nunes afirmam não haver opção melhor, enquanto 31% acreditam que ele é o candidato ideal. Entre os eleitores de Guilherme Boulos, 56% acreditam que ele seja o candidato ideal, enquanto 43% afirmam não ter outra opção melhor.

A pesquisa Datafolha ouviu 1.204 pessoas entre os dias 8 e 9 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.