Nunes tem 45% contra 33% de Boulos em SP, diz Quaest

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), registrou 45% das intenções de voto, contra 33% de Guilherme Boulos (PSOL) em pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 16.

Os entrevistados que pretendem anular o voto, votar em branco ou não comparecer à votação somam 19%, enquanto 3% estão indecisos.

Na modalidade espontânea — aquela em que os eleitores declaram seu voto sem receber a lista de candidatos — Nunes apareceu com 38%, e Boulos, com 28%. Nesse cenário, 26% estão indecisos, e brancos/nulos/não vão votar somam 8%.

No primeiro turno do pleito, o atual prefeito recebeu 29,49% dos votos válidos, contra 29,06% do psolista. As votações fizeram desse o embate mais acirrado entre as 15 capitais que terão um segundo turno disputado em 27 de outubro.

A Quaest ouviu 1.200 eleitores de São Paulo entre os dias 13 e 15 de outubro, de forma presencial. O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou paramentos, e foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código SP-05735/2024.