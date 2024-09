Nunes publica vídeo de direito de resposta nas redes de Marçal

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/09/2024 - 16:34 Para compartilhar:

A conta do candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) publicou neste domingo, 15, um vídeo de seu adversário na corrida eleitoral e atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), em obediência à decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) por um direito de resposta do medebista.

Na sexta-feira, 13, o TRE-SP aceitou o pedido do candidato à reeleição de São Paulo, Ricardo Nunes pelo direito de resposta e determinou também a remoção de três vídeos publicados em sua conta no Instagram em que chama Nunes de “desonesto”, e o acusam de “tomar dinheiro das creches das crianças”.

A decisão da Justiça determinou que Marçal publique, no mesmo perfil, o vídeo com a resposta do emedebista. O vídeo deve ter o mesmo tempo de duração dos três vídeos impugnados, em média, de 53 segundos cada.

Marçal também teve que fazer a retirada das publicações do ar de forma imediata, e a veiculação do direito de resposta teve prazo estabelecido de até 48 horas.

Em sua defesa, a campanha de Marçal apresentou notícias e afirmou que os conteúdos dos vídeos são “amparados por matérias jornalísticas”, logo, não seriam informações ofensivas ou inverídicas.

No vídeo, o atual prefeito e candidato não detalha sobre a motivação do direito de resposta, dizendo que está “aqui, pois mais uma vez a Justiça te condenou e abriu o espaço porque mais uma vez você atacou a seriedade da minha campanha. Já chega, né?”, diz Nunes.

Marçal tem usado contas alternativas nas redes sociais, chamadas pela campanha de “contas reserva”, após o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) determinar, em 24 de agosto, a suspensão das contas do candidato em redes sociais.

A decisão do TRE-SP foi baseada em indícios de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação na remuneração de usuários para produzir “cortes” e divulgá-los nas redes.

Com isso, foram criados novos perfis de Pablo Marçal nas plataformas.

A Justiça Eleitoral de São Paulo já havia concedido outro direito de resposta ao prefeito Ricardo Nunes nas redes sociais de Pablo Marçal no início deste mês. Na ocasião, a decisão pediu a remoção de vídeos em que o influenciador diz que o prefeito é “canalha” e “covarde”.