Nunes põe panos quentes em crise por elogio de Bolsonaro a Marçal e vídeo com Joice Hasselmann

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2024 - 17:03 Para compartilhar:

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) pôs panos quentes nesta sexta-feira, 16, na crise desencadeada com a família Bolsonaro. Ele disse que achou “estranho” Jair Bolsonaro (PL) elogiar seu rival, Pablo Marçal (PRTB), porque o influenciador já criticou o ex-presidente e os filhos dele no passado. Nunes, contudo, afirmou ter conversado com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e que agora está “tudo tranquilo”.

Após uma caminhada com apoiadores pelo Centro Histórico de São Paulo na tarde desta sexta-feira, o prefeito declarou a jornalistas que o vice em sua chapa, o coronel Mello de Araújo (PL), esteve com Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro (PL) para tratar do assunto.

“Tá tudo tranquilo. A gente tá unido. Às vezes dá um ruidinho aqui, um ruidinho ali por conta de interpretação. O que ele nos disse é que foi mal interpretado e que ele é 100% com a gente. Isso é a palavra do presidente Bolsonaro”, disse Ricardo Nunes.

Bolsonaro declarou em uma entrevista na quinta-feira, 15, que Nunes não é seu “candidato dos sonhos”, embora tenha compromisso de apoiá-lo, e emendou um elogio a Marçal. “Lá tem a figura nova do Pablo Marçal, fala muito bem, uma pessoa inteligente, tem suas virtudes. Não tem experiência, mas faz parte”, afirmou o ex-presidente em entrevista à rádio 96 FM de Natal (RN).

Mais cedo, o prefeito havia rebatido Bolsonaro ao declarar que “não está vivendo de sonho” e sim de “realidade”. “Vender sonho é para outro candidato. A gente quer falar de realidade e de coisas importantes para a cidade”, alfinetou.

Além do aceno de Bolsonaro a Marçal, outro ponto de atrito foi o vídeo gravado por Nunes em apoio à candidatura a vereador de Joice Hasselmann (Podemos), considerada traidora pelo bolsonarismo. Eduardo Bolsonaro disse ao jornal O Globo que é “inacreditável” como Nunes “cava a própria sepultura” e que é por atitudes como essa que Marçal cresce entre os eleitores bolsonaristas.

Aliados de Nunes demonstram preocupação com o influenciador e já reconhecem que Marçal terá uma parcela significativa de votos entre os eleitores de Bolsonaro mesmo sem o apoio oficial do ex-presidente. Por isso, atuam para reduzir danos de forma que o candidato do PRTB não cresça nas pesquisas eleitorais.

Mais cedo, Nunes mirou suas críticas em Marçal. “Não tem outro ‘M’ para a cidade a não ser o ‘M’ da verdade”, disse ele ao deixar uma missa na Catedral de Santo Amaro que representou seu primeiro ato de campanha. “A gente está falando de uma ação da vida real, que é cuidar das pessoas. Isso aqui não é o Pico dos Marins, isso aqui não é uma aventura onde você não consegue cuidar de 60 pessoas”, continuou em prefeito.

Em 2022, o Corpo de Bombeiros precisou resgatar dezenas de pessoas que faziam parte de uma expedição ao local liderada por Marçal.

Nunes se reuniu com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no Palácio dos Bandeirantes na noite de quinta-feira, 15, para rediscutir a estratégia de campanha. Um aliado do governador que também é próximo à família Bolsonaro disse ao Estadão que o prefeito precisa deixar mais claro que é conservador para conquistar os eleitores do ex-presidente, evitar ruídos futuros com Bolsonaro e a migração de votos para Marçal.

Já o entorno de Nunes afirma que, embora ele não seja bolsonarista, agiu de forma correta e justa com o ex-presidente e seus aliados desde que a aliança foi firmada no fim do ano passado.