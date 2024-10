Se Bolsonaro indicar, eu aceito, diz Nunes sobre Paulo Guedes na Secretaria da Fazenda

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/10/2024 - 14:21 Para compartilhar:

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse que, caso reeleito, aceitaria Paulo Guedes comandando a Secretaria da Fazenda. A fala foi dada durante sabatina da TV Record, nesta quinta-feira, 10.

O emedebista salientou que a escolha será dele, com base em uma “equipe técnica”. No entanto, abriu a possibilidade de aceitar uma indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

+ Com estratégias opostas, Nunes evita Bolsonaro, enquanto Boulos aumenta a participação de Lula no sprint final

“Vamos supor que ele [Bolsonaro] indique Paulo Guedes para a Fazenda, é um nome bom. Não fiz acordo de cargo com ninguém, com nenhum dos partidos (…) se ele indicar o Paulo Guedes para a Fazenda, eu aceito”, declarou.

Aceno ao eleitorado de Marçal

O candidato à reeleição voltou a dizer que conta com o eleitorado de Pablo Marçal (PRTB) — terceiro colocado no primeiro turno da disputa — embora tenha declarado que não quer dialogar com o ex-coach, tampouco a presença dele em seu palanque.

“O eleitor decidiu, no segundo turno, que sou eu e Guilherme Boulos. Agora, a gente fala com os eleitores. Os eleitores do Marçal, Tabata e Datena são muito bem-vindos.”

O prefeito destacou que o eleitor de Marçal encontrará nele o “melhor caminho”. “O que o eleitor de Pablo Marçal tem como característica? Ser de direita. É o que eu represento, o centro e a direita. Tem um campo do eleitor do Pablo Marçal que fala do empreendedorismo e faço, aqui, um reconhecimento: estou fazendo muitas ações de empreendedorismo, mas falo muito pouco. Ele trouxe, dentro deste debate, que preciso falar mais e colocar de forma mais clara e melhorar minhas ações em relação ao empreendedorismo.”

* com informações do Estadão Conteúdo