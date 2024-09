Nunes Marques vai levar diretamente para plenário do STF ação que questiona bloqueio do X

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 05/09/2024 - 10:59 Para compartilhar:

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu levar diretamente para o plenário da corte a ação do Partido Novo que questiona a decisão inicial do ministro Alexandre de Moraes — confirmada pela Primeira Turma — de suspender o X do Brasil.

Marques decidiu adotar um rito abreviado para análise do caso e pediu para ouvir manifestações da Advocacia-Geral da União e parecer da Procuradoria-Geral da República antes da apreciação pelo plenário.

+ Bloqueio do X: maioria da população discorda de decisão de Moraes

“A controvérsia constitucional veiculada nesta arguição é sensível e dotada de especial repercussão para a ordem pública e social, de modo que reputo pertinente submetê-la à apreciação e ao pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal”, destacou Nunes.

(Reportagem de Ricardo Brito)