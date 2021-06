Nunes Marques permite que Witzel não compareça à CPI

SÃO PAULO, 16 JUN (ANSA) – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, concedeu na noite desta terça-feira (15) ao ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel o direito de não comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 no Senado. A oitiva está marcada para esta quarta-feira (16) e ainda permite que, caso deseje comparecer, Witzel poderá ficar calado, não precisará assumir o compromisso de dizer a verdade durante o depoimento e poderá levar seu advogado para a sessão.

Segundo Nunes Marques, Witzel já é investigado judicialmente pelo que a CPI deseja investigar, por isso, ele não precisa produzir provas contra si mesmo.

Porém, o vice-presidente da Comissão, senador Randolfe Rodrigues, informou que o ex-governador fluminense confirmou que comparecerá à sessão. Em diversas entrevistas, o político vinha dizendo que tinha vontade de ir à CPI para falar sobre o assunto, mas foi orientado a se limitar nas informações porque poderia se prejudicar no processo penal. (ANSA).

