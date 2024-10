Nunes mantém vantagem sobre Boulos mesmo com apagão em São Paulo, diz Paraná Pesquisas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/10/2024 - 9:13 Para compartilhar:

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), tem 52,3% das intenções de voto, contra 39,2% de Guilherme Boulos (PSOL), mostra o levantamento divulgado nesta quarta-feira pelo instituto Paraná Pesquisas.

Os dados revelam que o apagão que deixou milhares de moradores da capital paulista não teve influência significativa no eleitorado dos candidatos. Em relação à pesquisa anterior do instituto, publicada no dia 10 deste mês, Nunes oscilou negativamente em 0,2%, enquanto Boulos registrou um aumento de 0,5 ponto percentual.

Brancos, nulos e indecisos somam 8,5%. A margem de erro do levantamento é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa ouviu 1500 pessoas entre os dias 12 e 15 de outubro. O nível de confiança é de 95%. O registro do levantamento na Justiça Eleitoral é SP-06311/2024.