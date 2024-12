Nunes indica que tarifa de ônibus em São Paulo pode aumentar em 2025

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/12/2024 - 13:27 Para compartilhar:

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), sinalizou que a tarifa de ônibus pode aumentar a partir de 2025. O valor está congelado em R$ 4,40 desde 2020, quando houve aumento pela última vez, durante a gestão Bruno Covas (PSDB).

“Estamos vendo a possibilidade de não fazer a correção da inflação, ou não fazer a correção de toda inflação. Já estamos no quarto ano consecutivo sem correção. Aumento não terá, mas pode ter parte da correção da inflação”, disse o prefeito, em entrevista à Globonews.

Caso o reajuste seja feito para corrigir toda a inflação do período acumulado, a tarifa seria alçada a pelo menos R$ 5,84. Segundo Nunes, não é o que acontecerá.

“O esforço que estamos fazendo é de 1°: aumento real não terá. 2°: não conseguirmos manter sem a correção da inflação, será abaixo do índice. Até o final do mês teremos os estudos para tomar a decisão”, declarou.

Desde a gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD), os reajustes nas tarifas de ônibus municipais e do Metrô têm sido definidos em conjunto com o governo estadual. A prática visa manter o mesmo valor para as tarifas dos transportes municipais e estaduais (Metrô, CPTM e trens metropolitanos privatizados), devido à integração do bilhete único entre os diferentes modais.

A exceção foi 2024. Em período eleitoral, Nunes decidiu congelar novamente o valor em R$ 4,40, embora o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tenha reajustado a tarifa para R$ 5,00 nos outros modais que atendem à cidade.