Nunes foge de pergunta sobre participação de Bolsonaro em seu possível governo

O candidato à reeleição para a Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), fugiu da resposta quando foi questionado sobre as indicações do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em seu possível governo. A ação aconteceu durante o debate da Record, realizado neste sábado, 28.

Na rodada de perguntas dos jornalistas, Nunes foi perguntado pela jornalista Christina Lemos sobre a influência e as indicações do ex-presidente caso seja reeleito. Ela citou o vice, Ricardo Mello Araújo, como exemplo de indicação feita por Bolsonaro.

Durante a resposta, Nunes evitou falar sobre o tema e aproveitou para rebater os adversários sobre as críticas feitas à sua gestão. Ele ainda exaltou o próprio vice e disse agradecer a indicação.

“Nos dois anos que o coronel Mello dirigiu o Ceagesp, zerou a dívida, trouxe a empresa com saúde financeira, acabou com a exploração sexual. Esse é meu vice que teve a indicação do presidente Bolsonaro, o qual agradeço”, afirmou.

O apoio de Bolsonaro a Nunes foi concretizado após um acordo intermediado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em troca do apoio, o ex-presidente cobrou a indicação do vice, que é de seus homens de confiança.

Mesmo com o apoio, Bolsonaro tem evitado participar da campanha de Nunes. Inicialmente, o ex-chefe do Planalto viu seus aliados se debandarem para a campanha de Pablo Marçal (PRTB), o que o obrigou a declarar maior apoio ao emedebista. Entretanto, as declarações se limitaram a ligações por vídeo, intermediadas por aliados.