Nunes exonera PM suspeito de ligação do PCC e que fazia segurança do prefeito

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), exonerou na quarta-feira, 29, o policial militar Raphael Alves Mendonça, membro da Assessoria Militar do Gabinete do mandatário e responsável por cuidar da segurança pessoal dele e sua família.

Segundo o “g1”, o capitão da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) estaria sendo investigado pela Corregedoria da PM por suposto envolvimento com o PCC (Primeiro Comando da Capital) como informante dentro da corporação.

Por meio de nota enviada ao site IstoÉ, a prefeitura informou que o policial trabalhou na assessoria militar da administração de junho de 2024 a janeiro de 2025 “em funções administrativas e, eventualmente, fez a escolta do prefeito em substituição a outros policiais militares que se encontravam em fruição de afastamentos regulares. Importante destacar que a seleção e movimentação desses profissionais são de responsabilidade da Polícia Militar”.

De acordo com a publicação no Diário Oficial da cidade desta quinta-feira, 30, o prefeito revogou o ato que nomeou o policial para a equipe de segurança pessoal e também cancelou o aumento que ganhou por gratificação.

O site IstoÉ entrou em contato com a Polícia Militar para confirmar a investigação da Corregedoria, mas não obteve resposta até o momento.

Antes de integrar a equipe do prefeito, Mendonça atuou como chefe da Agência de Inteligência da Rota. Ele também fez parte da equipe de segurança da cúpula do Ministério Público, participando da escolta do procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa.