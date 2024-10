Nunes é terceiro vice que herda prefeitura a se reeleger em São Paulo

Leonardo Rodriguesi Leonardo Rodrigues https://istoe.com.br/autor/leonardo-rodrigues/ 27/10/2024 - 19:26 Para compartilhar:

Reeleito neste domingo, 27, com XX,XX% dos votos válidos, Ricardo Nunes (MDB) se tornou o terceiro vice-prefeito que herda a prefeitura de São Paulo e é reconduzido ao cargo na eleição seguinte.

Quem fez antes

2020: Bruno Covas (PSDB), eleito vice de João Doria (PSDB) em 2016

2008: Gilberto Kassab (Dem), eleito vice de José Serra (PSDB) em 2004

Ricardo Nunes foi eleito como vice de Bruno Covas (PSDB) em 2020 e assumiu a prefeitura em maio de 2021, quando o tucano morreu, vítima de um câncer. Concorreu à reeleição com um amplo arco de alianças — incluindo desafetos do ex-chefe, como Jair Bolsonaro (PL) — e derrotou Guilherme Boulos (PSOL), mesmo adversário de Covas, no segundo turno.

O neto do ex-governador Mário Covas havia trilhado esse mesmo caminho. Eleito vice de João Doria (então no PSDB) em 2016, ele se tornou prefeito em abril de 2018, quando o mandatário renunciou ao cargo para se candidatar ao governo do estado (foi eleito).

Pelo mesmo motivo, José Serra (PSDB) renunciou ao comando da capital paulista em abril de 2006, mesmo depois de assinar um compromisso documentado de que cumpriria o mandato até o fim. No lugar dele, ficou o vice Gilberto Kassab (à época no Democratas) — reeleito em 2008, permaneceu no cargo até dezembro de 2012.

No pleito de 2024, Kassab — agora presidente do PSD — apoiou a recondução de Nunes, que repetiu um feito em que ele foi pioneiro.