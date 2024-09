Nunes e Marçal trocam ofensas e batem-boca antes de debate do Flow

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 23/09/2024 - 20:19 Para compartilhar:

Os candidatos à prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) trocaram acusações e ofensas antes do debate promovido pelo Flow nesta segunda-feira, 23. O bate-boca aumenta a temperatura para mais um debate entre os candidatos ao Edifício Matarazzo.

Na chegada de ambos, Marçal provocou Nunes ao dizer que ele seria preso em 2025. Ele ainda chamou o atual prefeito de “ladrão de merenda”, em referência à investigação da Polícia Federal no caso da “máfia das creches”.

Ricardo Nunes respondeu e chamou o ex-coach de “condenadinho” e “tchutchuca’. As acusações são em referência à condenação já prescrita de Marçal por furto qualificado.

“Você vai para a cadeia em 2025. Tchutchuca do PCC. Eu vou te investigar. Você e seus rolos. Você vai para a cadeia”, disse Marçal.

“Quem é envolvido com organização criminosa. Condenadinho. Você quer roubar até o apelido, tchutchuca?”, rebateu Nunes.

Esse é mais um embate entre Nunes e Marçal, que já acontece desde o início da campanha. O ápice das discussões aconteceu no debate da RedeTV!, quando ambos protagonizaram um bate-boca logo no começo do evento. Ambos trocaram acusações quando Marçal acusou o atual prefeito por violência doméstica e de roubo de dinheiro de creches. Nunes nega as acusações.

A discussão entre eles esquenta o debate antes mesmo de começar. Uma pessoa próxima à campanha de Nunes minimizou a discussão e disse que o embate aconteceu apenas para aquecer os ânimos. Ele garante que o atual prefeito, ao contrário do debate da última semana, não cairá nas provocações.

As regras do debate preveem advertência e até expulsão em caso de troca de ofensas. Os candidatos que ainda tocaram no outro ou deixarem os púlpitos poderão ser advertidos, ou até retirados do confronto. A organização ainda reforçou a segurança no estúdio e nos intervalos para evitar alguma agressão ou discussão entre os candidatos.